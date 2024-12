Home

Matteo Rossi nuovo socio della Pielle Livorno

19 Dicembre 2024

Livorno 19 dicembre 2024 Matteo Rossi nuovo socio della Pielle Livorno

La società PIELLE LIVORNO S.S.D. a R.L. è lieta di annunciare l’ingresso in società, in qualità di socio, dell’Ingegnier Matteo Rossi, titolare della società Toscana Legno da quest’anno title sponsor del club.

La firma degli atti è avvenuta nella serata di giovedì 19 dicembre c/o la sede della Pielle Livorno in via G. Poggiali 14 alla presenza del presidente Francesco Farneti e di tutti gli altri membri del cda.

Queste le parole del presidente Francesco Farneti: “Siamo felicissimi dell’entrata in Pielle di Matteo, persona di altissimo valore sia imprenditoriale sia umano, che con una delle sua aziende, la Toscana Legno, ne è anche title sponsor. Il percorso di Matteo in Pielle è a dir poco romanzesco; lo scorso luglio ci eravamo, infatti, incontrati e accordati per una sponsorizzazione di maglia che a settembre sia e concretizzata in title sponsor e a distanza di qualche mese e qualche piacevole incontro ne è diventato uno dei soci proprietari.

La sua è una storia che si rilegge spesso e piacevolmente in quella di tanti nostri tifosi: una volta incontrata della Pielle non se ne può fare a meno. Questo ingresso conferma una volta di più come questa sia una società dinamica, credibile e con una vision aziendale ben precisa: diventare un modello di eccellenza sportiva e gestionale, orientato alla sostenibilità del club”.

Queste le parole del neo socio piellino Matteo Rossi: “La scelta di questo passo è maturata conoscendo sempre più a fondo l’ambiente Piellino. Ho iniziato ad agosto sostenendo la società in qualità di title sponsor e questo ulteriore upgrade è la naturale evoluzione fisiologica di una straordinaria passione che mi ha letteralmente rapito”