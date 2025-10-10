Matteo Salvini passeggia in piazza Garibaldi: “Piazza pulita, ora tocca all’ex caserma occupata, ma la richiesta deve venire da Salvetti”.

Home

10 Ottobre 2025

Livorno, 10 ottobre 2025

Salvini passeggiando in piazza Garibaldi invita Salvetti “a fare il suo dovere”

Il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato oggi a Livorno per una visita ufficiale alla Darsena Europa, ma non ha mancato di riservare una tappa simbolica nel cuore della città: piazza Garibaldi.

Qui, camminando a piedi tra i cittadini, ha realizzato un video poi diffuso sui suoi canali social, rivendicando i risultati ottenuti grazie all’istituzione della “zona rossa” in un’area a lungo considerata difficile.

“Livorno, piazza Garibaldi; zona di spaccio, criminalità, delinquenza, furti. Da poche ore, grazie al prefetto e alle leggi sulla sicurezza volute dalla Lega e dal Governo, è zona rossa — ha dichiarato Salvini —. Quindi spacciatori e delinquenti almeno da qua potranno stare lontani”.

Il ministro ha ricordato che negli ultimi dodici mesi a Livorno sono stati arrestati circa cento spacciatori, sottolineando come il Governo stia cercando di “porre rimedio al degrado di interi quartieri” attraverso misure di sicurezza più severe.

Poi l’annuncio: la prossima priorità sarà l’ex caserma occupata, “un edificio — ha detto Salvini — abitato da anarchici violenti e da persone che vivono nell’illegalità”. Il ministro ha espresso l’intenzione di restituire quello spazio “ai livornesi, alla comunità”, precisando però che la procedura di sgombero non può avviarsi senza una richiesta formale da parte del Comune.

“Serve che il sindaco chieda lo sgombero — ha ribadito Salvini — perché il bene è di sua proprietà. Un’intera città, piena di lavoratori e famiglie perbene, non può restare ostaggio di pochi sbandati e delinquenti”.

Il messaggio politico è chiaro: Salvini invita il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, a fare la sua parte per estendere il “modello di legalità”, in un’ottica di sicurezza e legalità diffusa.

