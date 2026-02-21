Home

Mattia Bergamini: Un Record Mondiale che profuma di Storia per i Vigili del Fuoco Tomei

21 Febbraio 2026

Livorno 21 febbraio 2026 Mattia Bergamini: Un Record Mondiale che profuma di Storia per i Vigili del Fuoco Tomei

Il canottaggio livornese scrive una nuova pagina di gloria internazionale. Mattia Bergamini, atleta del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei e del progetto Sportlandia, ha stabilito il nuovo Record Mondiale di Indoor Rowing nella categoria 17/18 anni PR3 (ID), sui 6000 metri fermando il cronometro in 22 minuti 52.8 secondi.

Un primato di determinazione

Il successo di Mattia non è solo una questione di cronometro, ma il coronamento di un percorso fatto di dedizione, sacrificio e una fermezza psicologica fuori dal comune. Già noto nel panorama nazionale come uno degli atleti più affidabili del settore Pararowing – titolo confermato dalla recente vittoria nel doppio ai Campionati Italiani in coppia con Giacomo Turini – Bergamini si proietta ora sul tetto del mondo con un primato che ne certifica la crescita tecnica e caratteriale.

Un febbraio d’oro per il canottaggio livornese

L’impresa di Mattia, stabilita ufficialmente il 13 febbraio 2026, arriva in un momento magico per i colori biancorossi. Solo pochi giorni dopo, domenica 15 febbraio, il vivaio livornese ha festeggiato i titoli italiani conquistati da Sabrina Bernini e Stefania Zanetti ai Campionati Italiani Concept2. Una coincidenza temporale che esalta il valore di una scuola remiera capace di primeggiare in ogni categoria.

Il lavoro dietro le quinte

Dietro i muscoli e la concentrazione di Mattia c’è il lavoro costante di uno staff d’eccellenza. Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici Vittorio Pasqui e Mauro Martelli, anime pulsanti del settore Pararowing dei VVF Tomei. Insieme a tutto l’entourage, Pasqui e Martelli continuano a trasformare la passione in risultati concreti, rendendo Livorno un punto di riferimento per l’inclusione sportiva e l’agonismo di alto livello.

Questo record mondiale non è solo un punto d’arrivo, ma la dimostrazione che con la giusta guida e una volontà ferrea, nessun traguardo è precluso. Mattia Bergamini oggi non è solo un campione: è il simbolo di uno sport che abbatte ogni barriera.