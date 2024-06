Home

Basket

26 Giugno 2024

Mattia Venucci entra nel roster della Pielle

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Mattia Venucci, classe 1990, 184 cm per 81 kg.

Playmaker dal talento cristallino, originario di San Vincenzo, spende la tutta la sua gioventù nel settore giovanile di San Vincenzo dove debutta, a soli 16 anni, in prima squadra nel campionato di Serie C regionale. Diventa presto leader tecnico della squadra e, nel 2012, arriva il primo trasferimento in B2 a Castelfiorentino.

Dopo un biennio in maglia gialloblù, ecco la chiamata della Pall. Don Bosco Livorno (15,9 punti e 3,2 assist). Piombino vuole metterlo al centro del progetto e la scelta paga dividendi importanti, visto che il 2015/2016 è l’anno della consacrazione per Mattia che chiude con 19, 6 punti, 4.9 rimbalzi e 4, 3 assist di media a partite, venendo eletto miglior giocatore della serie B. Da qui il salto in A2 con la maglia di Chieti (5,9), salvo poi far ritorno in Serie B, a Faenza, con cifre straordinarie. Successivamente esperienze a Pavia e nuovamente a Piombino (ultimo triennio).

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio :

“Inseriamo nel roster un veterano, esperto e ben conosciuto nel mondo della Serie B. Da sempre protagonista e presente nelle alte posizioni delle classifiche individuali, scorer ed attaccante naturale, Mattia è il classico giocatore che un allenatore preferisce avere nella sua squadra piuttosto che da avversario. Orientato naturalmente ad una pallacanestro intensa ed aggressiva, porterà esperienza e spirito ad un piano tecnico e ad uno spogliatoio che avrà come obiettivi quelli di lottare e il voler vincere sin dal primo allenamento della settimana”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Tutti conosciamo le qualità offensive di Mattia, ma ciò che mi ha convinto è stata l’evoluzione mostrata nell’ultimo periodo, anche in termini di applicazione difensiva. È un giocatore maturo e fin dal primo colloquio ho percepito la sua gran voglia di mettersi in gioco in una squadra importante e in una piazza calda come Livorno”.

Queste le parole di Mattia Venucci: “Arrivo in una società e una piazza ambiziosa. Gli obiettivi sono importanti e questo sarà di grandissimo stimolo per dare il massimo per raggiungerli. Penso che la chiamata della Pielle rappresenti un’opportunità molto significativa per la mia carriera”.

