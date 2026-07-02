Home

Cronaca

Maturità non ambientale: Rifiuti di ogni tipo lasciati fuori dalle scuole superiori per i festeggiamenti degli allievi dopo gli esami

Cronaca

2 Luglio 2026

Maturità non ambientale: Rifiuti di ogni tipo lasciati fuori dalle scuole superiori per i festeggiamenti degli allievi dopo gli esami

Livorno 2 luglio 2026 Maturità non ambientale: Rifiuti di ogni tipo lasciati fuori dalle scuole superiori per i festeggiamenti degli allievi dopo gli esami

Uova, farina, petardi esplosi, fumogeni, spumante, birra, cocci di bottiglie in vetro e perfino… brodo cucinato!

Un vero e proprio scempio ambientale è quello perpetrato in questi giorni davanti ad alcune scuole superiori cittadine per i festeggiamenti della maturità degli allievi. Un rito spropositato che sembra non trovare un freno e che costringe gli operatori di AAMPS/Retiambiente a prodigarsi pressoché continuativamente al meglio delle possibilità per ripristinare quanto più rapidamente possibile le condizioni di pulizia del manto stradale.

Oltre allo spazzamento manuale si è perfino costretti all’ausilio del mezzo meccanizzato e dell’idropulitrice per tentare di rimuovere una poltiglia di sostanze mescolate che, complici anche le temperature roventi, tendono a solidificarsi rapidamente al manto stradale e alle piste ciclabili causando pericoli per l’incolumità dei pedoni e delle biciclette in transito.

Gli interventi di AAMPS/Retiambiente sono attivati dalla stessa Polizia Municipale, da SegnalaLI e dagli uffici Manutenzione e cura della città e istruzione e politiche educative

del Comune di Livorno.