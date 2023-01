Home

Maurizio Nerini (FdI Pisa): “Su Darsena Europa c’è da rilanciare”

28 Gennaio 2023

Maurizio Nerini (FdI Pisa): “Su Darsena Europa c’è da rilanciare”

Livorno 28 gennaio 2023

Le dichiarazioni di Maurizio Nerini (FdI Pisa) presidente della 1^ commissione consiliare permanente dopo la presentazione del progetto che potenzierà il porto di Livorno

“È molto positivo che si sia iniziato un percorso in Prima Commissione Consiliare con i rappresentati dell’Autorità Portuale sulla Darsena Europa che in questi giorni ha molto risalto nella cronaca locale.

Noi non siamo mai stati pregiudizialmente contrari all’opera, ma abbiamo avuto un approccio diverso con l’avvio di studi autonomi del Comune di Pisa che sembrano coincidere con quelli di parte.

A questo punto con il procedimento avviato ci sentiamo di rilanciare: con un’opera miliardaria abbiamo l’occasione per dare una svolta a tutte le infrastrutture regionali, vogliamo vedere prima il potenziamento della rete ferroviaria da e per la Costa, perché i container non possono viaggiare sulla stessa unica tratta esistente per Firenze, e quindi per il nord, insieme ai passeggeri.

Inoltre non basta compensare con poche decine di migliaia di mc di sabbia l’anno, dragando soprattutto la foce dello Scolmatore e utilizzando o meno poi un “sabbiodotto” dalla gestione nel tempo non chiara, ma vogliamo risolvere il discorso della erosione del nostro Litorale legando il tutto al Masterpan della Costa, molto carente: basta con le spiagge di ghiaia e tutto deve essere sinergicamente legato alla navigabilità dell’Arno.

Necessita quindi un serio accordo programmatico su di un sistema che veda ferrovia, erosione, Darsena e magari Piano integrato del Parco, il tutto legato come un grande tema rilevante per tutta la Toscana.

Il procedimento di VAS è aperto dal 4 gennaio, ci sono 60 giorni per mandare le osservazioni, invitiamo tutti gli interessati a farlo”.

Ricordiamo che iI progetto è disponibile sul sito del Ministero:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8389/12386?pagina=1

L’audizione della 1^ commissione consiliare permanente del Comune di Pisa del 26 gennaio 2023

