Home

Cronaca

Mauro Martelli nominato testimonial dell’U.I.R.: lo sport al servizio dei valori civili

Cronaca

15 Settembre 2025

Mauro Martelli nominato testimonial dell’U.I.R.: lo sport al servizio dei valori civili

Livorno 15 settembre 2025 Mauro Martelli nominato testimonial dell’U.I.R.: lo sport al servizio dei valori civili

Passione, dedizione, spirito di servizio e solidarietà: sono questi i valori che hanno portato il Cavaliere Mauro Martelli, canottiere livornese di fama internazionale, a essere scelto come testimonial ufficiale dell’U.I.R., l’Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS.

La nomina è avvenuta su proposta del Delegato Nazionale allo Sport, Uff. Michele Falcione, ed è stata ratificata da una delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione. Un riconoscimento che va ben oltre i traguardi sportivi, premiando un percorso umano e civile esemplare.

Martelli, atleta di spicco nel mondo dello Indoor Rowing, disciplina nella quale detiene numerosi record mondiali, è noto anche per il suo impegno costante nel sociale: ha sostenuto e promosso progetti di ricerca scientifica sui tumori e partecipato a numerose iniziative benefiche a livello nazionale.

“Essere scelto come testimonial dell’U.I.R. è per me un onore immenso” — ha dichiarato il Cav. Martelli. “Sento la responsabilità di rappresentare non solo un’associazione, ma un insieme di valori che appartengono a tutti noi. Il mio impegno sarà portare la voce dell’U.I.R. ovunque, attraverso iniziative, eventi e progetti concreti”.

Con questo incarico, Martelli sarà coinvolto in campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici e progetti di beneficenza, divenendo ambasciatore dei valori che l’U.I.R. promuove: solidarietà, cittadinanza attiva, inclusione, sostenibilità e il rispetto dei simboli che rappresentano l’Italia.

La scelta dell’U.I.R. conferma la volontà dell’associazione di essere un punto di riferimento per la comunità, valorizzando figure che incarnano l’eccellenza italiana non solo per meriti sportivi o professionali, ma per l’esempio umano e civico che offrono.

Mauro Martelli nominato testimonial dell’U.I.R.: lo sport al servizio dei valori civili