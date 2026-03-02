Home

Uncategorized

Maxi gru nella notte: Aurelia chiusa per il recupero del capodoglio a Castiglioncello

Uncategorized

2 Marzo 2026

Maxi gru nella notte: Aurelia chiusa per il recupero del capodoglio a Castiglioncello

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 2 marzo 2026

Capodoglio a Santa Lucia, Aurelia chiusa nella notte per il recupero dei resti

Operazione straordinaria sulla costa di Castiglioncello: dalle 22 di martedì 3 marzo fino alle 6 del mattino di mercoledì 4 marzo 2026 il vecchio tracciato della via Aurelia sarà chiuso al traffico per consentire il recupero dei resti del capodoglio spiaggiato alla spiaggetta di Santa Lucia dopo le mareggiate di circa due settimane fa.

La chiusura si è resa necessaria per permettere l’utilizzo di una grossa gru che dovrà sollevare i sacchi ermetici contenenti le parti della carcassa, già sezionata nei giorni scorsi. Il traffico sarà deviato sulla Variante Aurelia, con accessi regolati da Chioma e Castiglioncello, e sarà emanata un’apposita ordinanza. Sul posto saranno presenti pattuglie della Polizia locale.

Un piano coordinato tra enti e aziende

Il piano operativo è stato messo a punto durante una riunione svoltasi lunedì 2 marzo direttamente a Santa Lucia, alla presenza dell’assessore Donato Nardone e dei rappresentanti delle ditte incaricate delle operazioni tecniche, insieme a Guardia Costiera, Ferrovie, tecnici comunali e Polizia municipale.

Il cetaceo, un Capodoglio (Physeter macrocephalus), era stato spinto a riva dalle mareggiate nella piccola baia a nord di Castiglioncello, nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo. L’area è particolarmente delicata dal punto di vista ambientale: si tratta infatti della spiaggetta di Santa Lucia, zona nota anche per la deposizione delle uova delle tartarughe marine.

Operazione notturna per motivi di sicurezza

Le operazioni si svolgeranno in notturna per garantire la massima sicurezza e limitare l’impatto sulla viabilità. L’arrivo della gru è previsto poco dopo le 21: il mezzo pesante sarà posizionato sull’antica via consolare che sovrasta la spiaggia, in modo da poter estendere il braccio e sollevare i sacchi dalla baia sottostante.

In poco più di quattro ore dovrebbe avvenire il recupero vero e proprio, ma la finestra temporale 22-6 è stata fissata per consentire anche il posizionamento in sicurezza del mezzo e la successiva rimozione. I sacchi saranno collocati in un cassone mobile e avviati allo smaltimento.

Dal punto di vista dei trasporti, non sono previste criticità per il servizio pubblico locale: l’ultimo autobus sul tratto interessato passerà alle 20.45, mentre il successivo è previsto alle 6.45 del mattino, quindi fuori dall’orario dell’intervento. Anche da parte delle Ferrovie è stato assicurato che tra mezzanotte e le 4.30 non sono previsti passaggi di treni sulla linea Genova-Livorno-Roma.

Un’operazione complessa e delicata, che punta a chiudere definitivamente l’emergenza legata allo spiaggiamento del grande cetaceo, restituendo piena sicurezza e decoro a uno dei tratti più suggestivi del litorale.