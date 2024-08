Home

Maxi multa a un giovane livornese, rischia di pagare fino a 7270 euro

17 Agosto 2024

Livorno 17 agosto 2024 – Maxi multa a un giovane livornese, rischia di pagare fino a 7270 euro

Durante i controlli del territorio mirati alla guida in stato di ebrezza, la polizia municipale ha fermato un giovane alla guida di un’auto.

Il tasso alcolemico rilevato sul giovane era superiore a 0,5 ma non a 0,8 grammi per litro (g/l). Al giovane è stato contestato quindi l’articolo art. 186 c. 2 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170.

All’accertamento della violazione è conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Il giovane livornese però, non aveva mai conseguito la patente di guida pertanto è stata comminata la sanzione amministrativa di 5100,00 euro.

La multa è scattata anche per proprietario del veicolo. Infatti è stato sanzionato per un importo pari a 397,00 euro per incauto affidamento ovvero; per non aver accertato che l’amico non aveva la patente.