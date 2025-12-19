Home

Maxi nido di Vespa velutina in via Calzabigi, Perini attacca il Comune: “Segnalazioni ignorate, rimosso dopo mio intervento”

19 Dicembre 2025

Livorno 19 dicembre 2025

Un enorme nido di vespa velutina, nota anche come calabrone asiatico, è stato rimosso in via Calzabigi, in pieno centro cittadino, dopo le segnalazioni di alcuni residenti rimaste – secondo quanto riferito – senza risposta da parte del Comune.

A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini (Fratelli d’Italia), che sottolinea come siano stati proprio i cittadini a chiedere il suo interessamento per sbloccare una situazione potenzialmente pericolosa. A seguito dell’intervento, nella mattinata odierna, il nido è stato finalmente rimosso.

«La vespa velutina è una specie aliena invasiva, pericolosa per l’uomo e fortemente dannosa per le api e per l’equilibrio della fauna locale – dichiara Perini – ed è per questo che era fondamentale intervenire con tempestività». Il calabrone asiatico è infatti noto per il suo comportamento aggressivo se disturbato e per l’impatto devastante sugli insetti impollinatori, in particolare le api.

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il caso solleva interrogativi più ampi sulla cura e sul monitoraggio del verde pubblico.

«Che un nido di dimensioni così rilevanti, collocato in pieno centro urbano, sia passato inosservato per tanto tempo – aggiunge – la dice lunga sullo stato di attenzione e manutenzione delle aree verdi della nostra città».

La presenza della vespa velutina rappresenta da tempo una criticità crescente anche in Toscana, dove enti e istituzioni sono chiamati a intervenire rapidamente per limitare i rischi per la sicurezza pubblica e per l’ambiente. In questo contesto, episodi come quello di via Calzabigi evidenziano l’importanza di ascoltare le segnalazioni dei cittadini e di garantire interventi rapidi ed efficaci.

Il caso, ora risolto, riaccende dunque il dibattito sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sul ruolo delle amministrazioni locali nella tutela della sicurezza e dell’ambiente urbano.