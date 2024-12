Home

27 Dicembre 2024

Maxi operazione contro il traffico di rifiuti pericolosi: 470 tonnellate sequestrate, coinvolta anche Livorno

Una vasta operazione internazionale di contrasto al traffico di rifiuti pericolosi, denominata Jo Demeter, ha portato al sequestro di oltre 470 tonnellate di merce in violazione delle normative ambientali. Anche a Livorno sono state riscontrate gravi irregolarità grazie all’attività del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La decima edizione di questa operazione, coordinata dall’Agenzia delle Dogane italiana e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, è stata realizzata in collaborazione con l’amministrazione doganale cinese e l’Ufficio di collegamento di intelligence regionale dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) per l’Asia-Pacifico. Quest’anno ha visto la partecipazione di un numero record di 110 Paesi, unendo le forze per contrastare un fenomeno sempre più complesso e globale.

Tra i materiali sequestrati figurano:

473.007 chili di rifiuti tra rottami ferrosi e non ferrosi, rifiuti elettronici, veicoli, imballaggi e tessili;

tra rottami ferrosi e non ferrosi, rifiuti elettronici, veicoli, imballaggi e tessili; 900 pneumatici fuori uso ;

; 80.293 chili di gas refrigeranti in palese violazione della Convenzione di Montreal, che regola l’uso di sostanze nocive per l’ozono atmosferico.

Le attività investigative hanno evidenziato violazioni a Livorno, oltre che in altre città italiane come Bari, Brindisi, Gioia Tauro, Genova, Alessandria, Trieste, Ancona, Como, Siracusa e Salerno.

L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico illegale di rifiuti, un crimine che non solo danneggia l’ambiente ma compromette anche la salute pubblica e l’economia. Il coordinamento internazionale si è rivelato essenziale per individuare e bloccare i flussi di materiali pericolosi, spesso destinati a Paesi con regolamentazioni meno severe.

Con un impegno crescente da parte delle autorità doganali e ambientali, Jo Demeter continua a dimostrare l’importanza della cooperazione globale nel contrasto ai crimini ambientali.