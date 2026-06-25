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Maxi rissa in piazza della Repubblica, Perini attacca il Comune: “Serve guardare in faccia la realtà”

Cronaca

25 Giugno 2026

Maxi rissa in piazza della Repubblica, Perini attacca il Comune: “Serve guardare in faccia la realtà”

Livorno 25 giugno 2026 Maxi rissa in piazza della Repubblica, Perini attacca il Comune: “Serve guardare in faccia la realtà”

Dopo la rissa scoppia la polemica politica, Perini critica la gestione della sicurezza: “Serve guardare la realtà”

La violenta rissa che nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno ha coinvolto una ventina di persone nella zona di piazza della Repubblica e via della Pina d’Oro è diventata anche terreno di scontro politico sul tema della sicurezza cittadina.

L’episodio, che ha richiesto l’intervento di polizia, carabinieri e mezzi di soccorso, si è concluso con il ferimento di due uomini di origine nigeriana, trasportati in ospedale dopo essere stati colpiti durante il lancio di bottiglie. All’arrivo delle forze dell’ordine gran parte dei partecipanti alla colluttazione si era già allontanata.

Sui social è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che ha pubblicato un video girato poco dopo i fatti. Nelle immagini si vedono un cestino pubblico dei rifiuti aperto e rovesciato sull’asfalto, tre ambulanze, due auto della polizia, i carabinieri e alcuni soccorritori impegnati ad assistere uno dei feriti. Durante la ripresa, l’uomo soccorso si rivolge anche verso chi sta filmando pronunciando alcune parole mentre riceve le cure del personale sanitario.

A corredo del filmato, Perini ha affidato ai social una riflessione critica nei confronti dell’amministrazione comunale.

“Violenta rissa in piazza della Repubblica. Quando è stata dichiarata la zona rossa, il Pd e il sindaco hanno detto che non serviva e che c’era bisogno solo di abbellire la zona con una nuova area pedonale con l’asfalto colorato. Serve guardare in faccia la realtà e smettere con il buonismo”, ha scritto il consigliere di opposizione.

Le dichiarazioni di Perini riaccendono il confronto politico sulla sicurezza nel centro cittadino e, in particolare, nell’area di piazza della Repubblica e piazza Garibaldi, zone che negli ultimi anni sono state al centro del dibattito pubblico per episodi di degrado e ordine pubblico.

L’esponente di Fratelli d’Italia collega infatti quanto accaduto nella notte alle scelte adottate dall’amministrazione comunale, ricordando le discussioni che avevano accompagnato l’istituzione della cosiddetta “zona rossa” e le successive trasformazioni urbanistiche dell’area, tra cui la pedonalizzazione di piazza Garibaldi.

Secondo Perini, i fatti della notte dimostrerebbero la necessità di affrontare il tema della sicurezza con strumenti più incisivi rispetto a quelli adottati finora. Una posizione che si contrappone a quella sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra, che aveva invece evidenziato l’importanza degli interventi di riqualificazione urbana e sociale per migliorare la vivibilità del quartiere.

Intanto restano al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e identificare tutte le persone coinvolte nello scontro che ha scosso il centro cittadino.