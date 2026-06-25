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Maxi rissa nella notte, due persone in ospedale

Cronaca

25 Giugno 2026

Maxi rissa nella notte, due persone in ospedale

Livorno 25 giugno 2026 Maxi rissa nella notte, due persone in ospedale

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno nella zona di via della Pina d’Oro, dove una violenta rissa ha coinvolto almeno una ventina di persone.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento due gruppi avrebbero iniziato a discutere animatamente prima che la situazione degenerasse in uno scontro fisico. Durante la colluttazione sarebbero stati lanciati bottiglie e persino cestini della spazzatura.

Allarmati dal caos e temendo ulteriori conseguenze, alcuni residenti hanno contattato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, le pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso della Svs.

All’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari, gran parte dei partecipanti alla rissa si era già allontanata. I soccorritori hanno trovato due uomini di origine nigeriana feriti, entrambi con traumi riconducibili al lancio di bottiglie. Dopo le prime cure, i due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e trattamento.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare tutte le persone coinvolte.