Maxi rissa, Sorgente su intervento di Salvetti: "Trasi fatte e slogan"

16 Settembre 2021

Maxi rissa, Sorgente su intervento di Salvetti: “Trasi fatte e slogan”

Livorno 16 settembre 2021

Maxi rissa in via Buontalenti, le analisi di Stella Sorgente, capogruppo M5S in consiglio comunale sul discorso del sindaco in consiglio comunale

“Oggi pomeriggio abbiamo discusso ovviamente anche della terribile rissa avvenuta ieri sera in Via Buontalenti.

Il Sindaco, appena uscito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha parlato sommessamente, leggendo un intervento scritto denso di frasi fatte e di slogan.

Come sempre fa quando è in difficoltà, Salvetti ha provato a scaricare tutta la responsabilità su altri soggetti, senza assumersi l’onere dell’inadeguatezza della sua azione politica.

Dall’intervento del sindaco non abbiamo minimamente compreso che cosa intenda fare per migliorare la situazione della sicurezza in città.

A differenza delle destre in Consiglio comunale, noi però non abbiamo ricondotto tutte le responsabilità in capo al sindaco (troppo comodo), ma anche alla Prefettura e alla Questura e condividiamo pienamente l’intervento a mezzo stampa del nostro portavoce in Parlamento Francesco Berti.

Qualcuno forse dirà nuovamente che siamo “neo-giacobini” ma, a nostro parere, dopo quello che è successo qualche testa dovrebbe saltare…”

