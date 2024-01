Home

Cronaca

Maxi Yacht a Livorno: Avviate le Procedure per il Nuovo Cantiere Navale

Cronaca

21 Gennaio 2024

Maxi Yacht a Livorno: Avviate le Procedure per il Nuovo Cantiere Navale

Progetto e Bandi Pubblicati dall'Adsp

Livorno 21 gennaio 2024 – Maxi Yacht a Livorno: Avviate le Procedure per il Nuovo Cantiere Navale

Livorno si prepara ad accogliere un nuovo progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare il settore nautico della città. L’Autorità di Sistema Portuale (Adsp), guidata da Luciano Guerrieri, ha avviato i primi passi per trasformare le Darsene Calafati e Pisa in un’area dedicata alla costruzione di maxi yacht. Il progetto è stato suggerito da Rina Consulting e mira a rispondere alle esigenze del settore, cercando di soddisfare la crescente domanda di imbarcazioni di lusso.

Gli avvisi pubblicati dall’Adsp riguardano l’assentimento in concessione di alcune aree nelle Darsene Calafati e Pisa, suddivise in circa 53.000 mq. Le concessioni avranno una durata fino a metà del 2026, indicando una temporanea armonizzazione delle situazioni concessorie in vista dell’avvio del piano industriale. Le attività già presenti, come il gruppo Fratelli Neri e la società di riparazioni navali Gestione Bacini, potrebbero essere riorganizzate e ottimizzate.

Il piano industriale, elaborato da Rina Consulting, prevede la necessità di adeguamenti tecnici e funzionali, demolizioni o ristrutturazioni di edifici esistenti, e miglioramenti infrastrutturali alle banchine. Sono previsti anche investimenti significativi, come l’acquisizione di attrezzature specializzate. Il progetto mira a suddividere l’area in quattro porzioni anziché cinque, e suggerisce che le attività esistenti potrebbero beneficiare di sinergie con i nuovi concessionari.

Rina Consulting ha delineato due scenari di sviluppo per l’attività cantieristica-nautica, entrambi con rendite economiche e ricadute occupazionali superiori rispetto agli attuali titolari delle concessioni. Questi scenari prevedono la costruzione di maxi yacht, refitting di unità esistenti e occupazione di diverse centinaia di persone. Le stime economiche indicano che il nuovo cantiere potrebbe generare un significativo impatto positivo sull’economia locale.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, rispondendo alle crescenti richieste del settore nautico per spazi dedicati alle lavorazioni delle unità da diporto di alta fascia. La realizzazione del nuovo cantiere rappresenterebbe un passo importante per Livorno, posizionandola come un polo attrattivo nel settore della cantieristica navale.

Maxi Yacht a Livorno: Avviate le Procedure per il Nuovo Cantiere Navale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin