2 Dicembre 2023

Livorno 2 dicembre 2023 – Maxisanzione e attività sospesa a un ristorante etnico, aveva un lavoratore in nero

Nell’ambito dell’attività di controllo e prevenzione, i carabinieri del NIL, coadiuvati dai colleghi della Stazione Livorno Porto, hanno effettuato delle ispezioni all’interno di alcuni esercizi commerciali delle citate aree cittadine, all’esito dei quali hanno elevato una maxisanzione di 7.523,84 euro al titolare di origini asiatiche di un negozio di ristorazione etnico sito in via Garibaldi per aver impiegato un lavoratore “in nero” e per aver omesso di inviare i dipendenti alla visita medica entro le scadenze previste. L’attività è stata sospesa e potrà riprendere solo ad avvenuta regolarizzazione della posizione lavorativa del dipendente.

I controlli proseguiranno anche in altre aree cittadine.

