Maxitalia Jumboffice Firenze – Ies MVTomei 3-1

19 Dicembre 2023

Livorno 19 dicembre 2023 – Maxitalia Jumboffice Firenze – Ies MVTomei 3-1

Dopo la bella prestazione in casa contro Pontedera lo Ies rimedia un’amara sconfitta in quattro set in casa della Sestese.

Coach Piccinetti parte da Livorno con una formazione rimaneggiata: oltre al lungo degente Baracchino, sostituito al centro da Verdecchia, anche Lorenzo Piliero e Matteo Papini sono costretti a dare forfait all’ultimo per dei risentimenti muscolari e quindi Livorno scende in campo con Gavazzi opposto a Croatti, Grassini e Verdecchia al centro, Cipriani e Poli in banda, libero Puccinelli.

La gara parte subito con un punto a punto continuo che porta le squadre a giocare una pallavolo non eccelsa tecnicamente, ma carica di agonismo dove Livorno commette un paio di errori che consentono ai padroni di casa di andare sul 9 a 7.

A quel punto Ian Poli, che fino a quel momento stava facendo una buonissima gara, si infortuna alla caviglia cadendo da muro e costringendo coach Piccinetti al primo cambio della gara con l’inserimento di Lupo al suo posto.

La gara dopo qualche minuto riprende ma i ragazzi di Livorno ancora scossi da quanto accaduto fanno fatica a rientrare in gara.

Piccinetti sul 20 a 15 chiede tempo e prova a scuotere i suoi e in effetti i 30 secondi di break fanno bene ai Livornesi che rientrano in gara sul 20 a 18. A questo punto è Marchi a chiedere tempo e al rientro si continua con un punto a punto, ma gli errori alla battuta dei nostri e un attacco fuori di Gavazzi portano Firenze sull’ 1 a 0.

Il secondo set si apre falsa riga del primo, questa volta con i nostri ragazzi più incisivi in attacco ma soprattutto a muro con Grassini (già 4 monster block a referto).

Arriviamo sul risultato di 8 pari quando un break in battuta di Firenze porta i locali avanti di 3 punti. Purtroppo però sul 13 pari arriva la seconda tegola per Livorno.

Anche Grassini scendendo dal muro si infortuna alla caviglia ed è costretto ad uscire.

Senza centrali disponibili Coach Piccinetti è costretto a cambiare il numero 10 con l’opposto Molesti Gregorio – che nel giovanile aveva giocato anche in questo ruolo. In panchina a questo punto rimane il solo Poli Giacomo.

Anche questa volta i ragazzi di Livorno accusano e si ritrovano sul 22 a 18 per Firenze. Un tempo di Piccinetti, un buon turno in battuta di Lupo e il sistema muro difesa che funziona porta i livornesi sul 23 a 22.

Carminati sbaglia il servizio e si va sul 24 a 23 con al servizio Croatti, ma l’opposto Catalano con un mani out chiude il secondo set.

Terzo parziale invece che si apre conTomei che gioca bene, riceve e attacca con buone percentuali e scava un solco di 4 punt i grazie ad un ace di Cipriani che porta gli ospiti sul 13 a 9 e costringe Marchi a chiamare un time out.

Il time out non serve a molto perché i ragazzi di Piccinetti macinano gioco e si portano sul 16 a 10 grazie ad un attacco potente di Gavazzi.

Il set continua con Livorno in controllo e Firenze che commette troppi errori che portano il coach di casa a fare diversi cambi, togliendo l’opposto Catalano e il palleggiatore Corti.

Sul 20 a 15 Marchi chiede tempo ma Livorno mantiene la calma e chiude il set sul 25 a 19 con un mano out di Gavazzi dopo una splendida azione difensiva della seconda linea biancorossa.

Si va al quarto set che comincia sempre con la stessa musica dei primi due si gioca punto a punto con i padroni di casa che tengono il livornese ad uno – due punti di distanza.

I ragazzi di Piccinetti cominciano ad innervosirsi, giocando con poca pazienza e il Firenze scava un solco in battuta e sul 12 a 5 Piccinetti è costretto a chiedere il secondo tempo tecnico.

Non serve a molto perché oramai gli ospiti non riescono a dare continuità in tutti i fondamentali mentre i ragazzi di Marchi ne approfittano per scrollarsi di dosso il set precedente e per scavare un gap oramai troppo importante.

Piccinetti non ha più time out e in panchina ha il solo Poli Giacomo come carta da giocarsi ma preferisce tenerlo pronto in caso di eventuali altre defezioni in attacco.

Il set termina sul punteggio di 25 a 16 per i rosso blu e che allungano in classifica e fanno restare i livornesi a 13 punti in piena lotta e a pari punti con i prossimi avversari dei Lupi Santa Croce (domenica 14 gennaio alle ore 17 al Pala Parenti).

Queste le parole del Direttore Generale Dario Castelli:

“Peccato, siamo arrivati a questa gara motivati e con tanta fiducia nei nostri mezzi dopo la bella vittoria interna di sabato scorso.

Purtroppo anche questa settimana gli infortuni non ci hanno fatto allenare con la rosa al completo e in aggiunta durante la gara abbiamo perso per infortunio due atleti importanti come Ian e Luca.

Questo sicuramente ha condizionato la nostra gara fin dal principio e senza togliere niente agli amici di Sesto non ci ha permesso di esprimerci al nostro livello e di portare a casa i tre punti che secondo me erano tranquillamente alla nostra portata.

Ora c’è un lunga pausa che ci servirà per capire l’entità degli infortuni di oggi e provare a svuotare l’infermeria”.

MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE:

Giacomelli, Ammannati, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Della Volpe, Bruni, De Cristofaro L1, Goncalves, Corti, Buoncompagni, Ceccherini L2 All.: Marchi.

IES MVTOMEI:

Poli G., Cipriani, Poli I., Papini L2, Golino, Verdecchia, Gavazzi, Grassini, Molesti, Piliero, Puccinelli L1, Lupo, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Facchini.

ARBITRI: Ballatori Elisa e Bordoni Azzurra.

PARZIALI: 25-20, 25-23, 19-25, 25-16.

