Mazzanta, sequestrati ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per accaparrarsi un posto privilegiato in riva al mare

18 Luglio 2025

Mazzanta (Vada, rosignano Marittimo, Livorno) 18 luglio 2025 Mazzanta, sequestrati ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per accaparrarsi un posto privilegiato in riva al mare

Intervento nella prima mattinata del 16 luglio da parte della Capitaneria di Porto di Vada e della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo per sgomberare alcune parti di spiaggia destinate alla libera fruizione.

Ingente il quantitativo di attrezzature di vario genere che sono state trovate e sequestrate in località La Mazzanta

dieci ombrelloni, 16 lettini da mare, 16 sdraio, una sedia da mare, cinque teli mare, una tenda, cinque spiaggia, un carrellino e uno sgabello.

L’intervento effettuato, che per la Guardia Costiera si colloca nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e laghi sicuri 2025”, ha consentito di restituire alla collettività un tratto di arenile di circa 250 metri quadrati sul quale alcuni ignoti avevano posizionato già dalla sera precedente le proprie attrezzature per continuare ad accaparrarsi i posti migliori, a scapito di chi invece, correttamente, le toglie al termine della giornata di mare.

Il regolamento per la gestione del Demanio Marittimo del Comune di Rosignano Marittimo infatti prevede il divieto dalle 20 alle 8 di lasciare nelle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque destinate all’attività balneare.

“I servizi di vigilanza e controllo – dichiarano i Comandanti Maritan (Polizia municipale) e Perullo (Guardia costiera) – proseguiranno in maniera incisiva anche nei prossimi giorni per garantire la sicura e pubblica fruizione degli arenili e del mare a tutela di coloro che agiscono nel rispetto delle regole”.