Mazzerbo (Prospettiva Livorno) organizza l'eveto Livorno Wate Free: Bella, pulita, circolare

29 Febbraio 2024

Mazzerbo (Prospettiva Livorno) organizza l’eveto Livorno Wate Free: Bella, pulita, circolare

Carlo Mazzerbo candidato sindaco di Prospettiva Livorno organizza l’evento “Livorno Wate free”, venerdì 1° marzo alle ore 18 presso il Nuovo Teatro delle Commedie

“Vogliamo lavorare per una Livorno libera dai rifiuti nel senso più ampio del termine, una Livorno bella, pulita e circolare, una Livorno che sappia conciliare la tutela del

nostro ambiente e della nostra salute con la tutela ed incremento dei posti di lavoro.

Una Livorno dove il cittadino virtuoso e volenteroso sia concretamente premiato per un corretto e attento smaltimento dei rifiuti, una Livorno dove ognuno di noi possa

smaltire i rifiuti a qualsiasi ora in modo corretto, una Livorno da rispettare e a cui volere bene.” Dichiara Mazzerbo che prosegue:

“Vogliamo infondere nei nostri concittadini la consapevolezza che Livorno è un bene comune, un bene da rispettare e valorizzare e come tutte le cose a cui teniamo va

trattata bene e amata, rispettando la nostra città rispettiamo noi stessi.

Una missione impossibile? Noi siamo quelli delle missioni impossibili. Siamo quelli che pensano agli ultimi, quelli che puliscono le spiagge, il centro cittadino,

gli spazi verdi, siamo quelli che raccolgono le cicche ma siamo anche quelli che scoprono tesori e riscoprono tesori, e li riconsegnano alla città.

Amiamo tuteliamo e aiutiamo i bipedi ed i quadrupedi siamo quelli estremamente concreti, quelli del fare, perché per noi le chiacchere stanno a zero.

Siamo anche professionisti ed esperti e ci avvaliamo di professionisti ed esperti perché; l’improvvisazione non è nel nostro DNA e sulla questione della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale ci siamo spesi molto.

Vogliamo raccontare e mettere a disposizione le nostre idee e i nostri progetti sulla tutela ambientale del nostro territorio e sulla possibilità di creare a Livorno una vera

e propria economia green sulla gestione dei rifiuti”.

