14 Novembre 2024

Livorno 14 novembre 2024 Mazzoni su Capparella: "infortunio pesante su un giocatore molto importante"

Le parole del club manager Luca Mazzoni sulla situazione di salute del giocatore Riccardo Capparella: «Abbiamo ricevuto la risposta dell’esame eseguito nella serata di mercoledì. Il ragazzo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore.

Siamo molto dispiaciuti e vicini a Riccardo, che cercheremo di accompagnare al meglio durante il percorso di riabilitazione. È innegabile che si tratti di un infortunio pesante su un giocatore molto importante.

Purtroppo, da questo punto di vista, non siamo fortunati. Siamo però convinti che la squadra giocherà per lui e cercherà di raggiungere il risultato anche per regalare una soddisfazione ad un ragazzo che fino ad ora ci ha dato tanto e tanto ci darà quando tornerà.

Noi lo aspettiamo, lo abbracciamo forte e sono sicuro che lo faranno anche i nostri tifosi, continuando a sostenerci e a sostenerlo come hanno fatto fino a questo momento. Allo stesso tempo sono felice di comunicare che il calciatore Luca Bonassi ha iniziato ad allenarsi con il gruppo e che il giocatore Moussa Seck Ndoye è in via di guarigione»