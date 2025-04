Home

6 Aprile 2025

Medaglia Mauriziana al luogotenente Stentella

Portoferraio, 06 aprile 2025 – Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Livorno, colonnello Piercarmine Sica, ha consegnato al luogotenente Fabio Stentella, comandante del Nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Portoferraio, l’attestazione di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Tale onorificenza, istituita il 19 luglio 1839, reca l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, e viene concessa, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, a Ufficiali e Marescialli che hanno raggiunto i 50 anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di effettivo servizio ai quali si sommano i periodi nel corso dei quali si è retto il comando di reparti dell’Arma.

Il luogotenente Fabio Stentella ha 51 anni ed è originario di Terni. Si è arruolato nel 1993, e dopo i corsi formativi presso le scuole dell’Arma è stato destinato, quale addetto, alla Stazione Carabinieri di Poggio Mirteto (RI) per poi arrivare sull’Elba nel 1996 con il grado di Maresciallo, dove ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Portoferraio (LI), alla Stazione Carabinieri di Capoliveri, all’Aliquota Radiomobile di Portoferraio quale Capo equipaggio ed in seguito quale Comandante, all’aliquota Operativa del NORM di Portoferraio per poi ricoprire l’incarico di Comandante del Nucleo Comando di Compagnia, incarico che ricopre tuttora.

Nel corso di una breve e sobria cerimonia, il colonnello Sica ha formulato le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto dal luogotenente, sottolineando come la sua figura professionale, in cui si fondono esemplarità, equilibrio, dedizione all’Arma dei Carabinieri ed alla collettività, costituisca un valido esempio per alimentare la passione e l’impegno dei Carabinieri più giovani.