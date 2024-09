Home

23 Settembre 2024

Livorno 23 settembre 2024 – Medaglie per Boni, Panini e Citi agli internazionali di karate in Portogallo

Importante risultato per la giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel week end scorso, ha preso parte alla prestigiosa competizione internazionale di Karate denominata “Open di Lisboa”, svoltasi presso l’impianto sportivo, nella capitale del Portogallo.

Dopo una specifica preparazione estiva, gli atleti sono stati impegnati in una serie di test attraverso le gare estere programmate dal club blu/azzurro (colori di rappresentanza della Forza Armata di riferimento).

L’avanzata incontrastata è stata quella condotta dalla folgorina Bianca BONI che ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 12 – 35 Kg. Impeccabile e particolarmente precisa è stata la prestazione della Boni nel percorso di gara che, nei sui 4 match sostenuti, Bianca ha passato i turni sorpassando le avversarie portoghesi per 1 a 0, 8 a 0, 1 a 0. Giunta in finale, l’ultimo incontro, è stata dominata per 3 a 0 sull’atleta francese. Tattica e abilità tecnica sono state le peculiarità di questa giovane atleta, che ha totalizzato 11 (undici) punti assegnati e 0 (zero) subiti.

Nel femminile, ha proseguito la marcia sul podio l’atleta Maria Cecilia PANINI che ha conquistato la medaglia d’argento nella classe cadetti peso + 61 Kg. Una marcia che ha visto impegnata l’atleta della ASD Accademia Militare di Modena in forza alla ASD 187, che nella fase delle eliminatorie, in direzione della vetta, supera le atlete portoghese per 1 a 0, 2 a 1, e viene fermata nella finale aggiudicandosi il secondo posto.

Inoltre, nel maschile, è salito al podio l’atleta combattente Jacopo CITI, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Juniores – 68 Kg. 5 i turni affrontati da Jacopo, che lo hanno visto particolarmente impegnato nelle fase delle eliminatorie sino al turno della semifinale, confrontandosi con gli avversari spagnoli e portoghesi incontrati. 4 a 0, 4 a 0, 0 a 0 è stata l’avanzata e, purtroppo, per un punteggio di 0 a 1 ha interrotto il passo. Il buon posizionamento raggiunto gli ha permesso di disputare, nella fase del ripescaggio, la “finalina” e ha concluso il match per 5 a 0 aggiudicandosi il podio.

Buona la prova per Valentina STRAZZABOSCO che ha condotto una presa di gara presente e determinata, ma purtroppo gli eventi di gara non sono stati particolarmente favorevoli.

Gli atleti sono stati guidati dai maestri e direttori tecnici di riferimento dei propri club, per i “baschi amaranto”, Antonio Citi della ASD Folgore e Carlo Francesco TOMBOLINI MONTESSORI della ASD Accademia Militare.

