Medical Group apre a Livorno con la risonanza magnetica a 1,5 tesla unita alla cromoterapia

8 Luglio 2020

Nel centro di diagnostica di via dell'Artigianato 53 anche cardio Rm e Rm prostatica

Livorno – Venerdì 3 Luglio 2020 a Livorno in via dell’Artigianato 53, alla presenza dei Consiglieri della regione Toscana Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, insieme all’Assessore del Comune di Livorno Viola Ferroni, è stata inaugurata Medical Group Livorno

“Medical Group Livorno è la nuova struttura sanitaria di diagnostica per immagini, del gruppo societario B.Medical Group

Il gruppo B.Medical Group opera da anni nel settore della diagnostica in tutta la Val di Cornia.

Questo nuovo centro offre servizi di alto livello diagnostico come:

la Risonanza Magnetica Alto Campo da 1.5 Tesla con Cromoterapia; esegue esami ultraspecialistici come la cardio RM; mammo RM e RM prostatica; oltre a tutti gli esami standard con e senza contrasto.

La qualità superiore delle immagini prodotte, garantiscono una diagnosi puntuale e sicura.

Grazie al sistema di cromoterapia sarà possibile eseguire l’esame in completo relax. Altra metodica di alto livello presente in questa struttura è la TAC Multistrato a bassa dose, ad oggi unici ad averla in città, questo sistema garantisce dosi di radiazioni inferiori dal 40% all’80% rispetto agli altri sistemi, mantenendo alto iil livello di qualità delle immagini. Nella struttura sono presenti anche macchinari per la mammografia digitale, senologia clinica, MOC, radiologia tradizionale e dentale”.



Lo stesso amministratore delegato, Michele Fruzzetti, auspica di poter fornire ai cittadini “servizi e tecnologie finora carenti nel territorio di Livorno dove esistono Risonanze cosiddette aperte, molto appetibili per chi non conosce la tecnologia, ma che purtroppo garantiscono uno standard qualitativo basso. Per fare una diagnosi di buon livello serve necessariamente una macchina ad alto campo e, tra queste, la Medical Group Livorno ha scelto l’eccellenza della qualità diagnostica.”