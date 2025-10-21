Home

Provincia

Collesalvetti

Medici di famiglia, a Collesalvetti in pensione il dottor Fabio Banchi

Collesalvetti

21 Ottobre 2025

Medici di famiglia, a Collesalvetti in pensione il dottor Fabio Banchi

Collesalvetti (Livorno) 21 ottobre 2025 Medici di famiglia, a Collesalvetti in pensione il dottor Fabio Banchi

Nell’Ambito Collesalvetti termina a partire da sabato 1° novembre la convenzione di medicina generale con il dottor Fabio Banchi. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita. toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Medici di famiglia, a Collesalvetti in pensione il dottor Fabio Banchi