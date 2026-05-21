Cronaca

21 Maggio 2026

Livorno 21 maggio 2026 Medici di famiglia, a Livorno arriva la dottoressa Vatti e saluta il dottor Falaschi

Nei prossimi giorni sono previsti alcune variazioni nell’elenco dei medici di famiglia attivi nell’ambito di Livorno. In particolare:

– lunedì 25 maggio sarà iscritta come medico ruolo unico di medicina generale la dottoressa Caterina Vatti;

– sabato 30 maggio termina la convenzione in assistenza primaria con il dottor Riccardo Falaschi. Gli assistiti in carico dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https:// cambiomedico.sanita.toscana. it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.