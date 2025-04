Home

5 Aprile 2025

Medici di famiglia, a Livorno da lunedì entrano in servizio i dottori Davide Razzauti ed Elena Citti

Livorno, 5 aprile 2025 – Da lunedì prossimo nell’ambito Usl Livorno partirà la convenzione di medicina generale per il dottore Davide Razzauti e la dottoressa Elena Citti.

L’Asl per l’occasione ricorda che per effettuare la scelta del medico è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, piuttosto che recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.