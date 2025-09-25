Medici di famiglia, a Livorno in pensione il dottor Claudio Lelli
Nell’Ambito Livornese termina a partire da mercoledì 1° ottobre la convenzione di medicina generale con il dottor Claudio Lelli. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza.
Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.
Al servizio on line si può accedere tramite:
– portale regionale https://cambiomedico.sanita.
– portale Open Toscana;
– inviando una richiesta per mail;
– utilizzando il modulo on-line.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.