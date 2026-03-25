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Cronaca

Medici di famiglia, a Livorno lascia Marco Bardelli e arrivano Alessio Luchetta e Francesco Leo

Cronaca

25 Marzo 2026

Medici di famiglia, a Livorno lascia Marco Bardelli e arrivano Alessio Luchetta e Francesco Leo

Livorno 25 marzo 2026 Medici di famiglia, a Livorno lascia Marco Bardelli e arrivano Alessio Luchetta e Francesco Leo

Nell’ambito territoriale di Livorno sono previste a partire dalla prossima settimana alcune novità relative alle iscrizioni dei medici di famiglia.

In particolare da mercoledì 1° aprile 2026:

– termina la convenzione in assistenza primaria del dottor Marco Bardelli. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale;

– partono le convenzioni di medico a ruolo unico a tempo indeterminato dei dottori Alessio Luchetta e Francesco Leo.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.