31 Ottobre 2022

Medici di famiglia, a Nugola (Collesalvetti) termina l'incarico Benincasa e apre ambulatorio Berti

Nugola (Collesalvetti, Livorno) 31 ottobre 2022

A partire da sabato 5 novembre, nell’ambito di Collesalvetti, terminerà l’incarico provvisorio in assistenza primaria della dottoressa Pasqualina Benincasa con obbligo, per gli assistiti, di effettuare la scelta di un nuovo medico.

Con l’occasione si ricorda che altri professionisti attivi nell’ambito di Collesalvetti hanno ampia possibilità di iscrizione e che la dottoressa Benedetta Berti ha dato disponibilità ad utilizzare anche l’ambulatorio di Nugola (Via degli Ontani 9) oltre a quello di Stagno (Via Marx).

Per scegliere il proprio medico è sempre consigliabile utilizzare il proprio computer o dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale (https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico) un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse esclusivamente a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

