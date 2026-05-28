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Cronaca

Medici di famiglia, dal 1° giugno in arrivo le dottoresse De Domenico (Livorno) e Solari (Elba)

Cronaca

28 Maggio 2026

Medici di famiglia, dal 1° giugno in arrivo le dottoresse De Domenico (Livorno) e Solari (Elba)

Livorno 28 maggio 2026 Medici di famiglia, dal 1° giugno in arrivo le dottoresse De Domenico (Livorno) e Solari (Elba)

A partire da lunedì 1° giugno saranno iscritte le dottoresse Silvia De Domenico (medico ruolo unico a tempo indeterminato di medicina generale) nell’ambito di Livorno (Aft Livorno Area Sud) e Diletta Solari (medico ruolo unico corsista di medicina generale) nell’ambito Elba.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https:// cambiomedico.sanita.toscana. it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.