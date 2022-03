Medici di famiglia: ecco le novità a Livorno, Collesalvetti, Cecina, Castagneto e San Vincenzo

Home

17 Marzo 2022

LIVORNO, 17 marzo 2022

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito territoriale di Livorno dal 29 marzo entreranno in servizio Ilaria Bechere, Lavinia Ferrara, Matteo Nencini e Federico Rinaldi con un tetto massimo per ciascun medico di 650 scelte acquisibili. Dal 1° aprile termina il rapporto convenzionale con il medico Sergio Querci;

– nell’ambito territoriale di Collesalvetti (Aft 5)

il 31 marzo termina il precedente incarico del dottor Marco Franceschi e dal giorno successivo parte un nuovo incarico affidato allo stesso dottore, ma con un tetto massimo di 650 scelte acquisibili.

Gli assistiti dovranno così confermare o meno la propria scelta di assistenza

elle consuete modalità;

– nell’ambito territoriale di Cecina

dal 21 marzo entreranno in servizio Ilaria Montagnani, Lucrezia Bertini e Michele Marino con tetto massimo per ciascun medico di 650 scelte acquisibili;

– nell’ambito territoriale di Castagneto

dal 20 marzo termina l’incarico della d.ssa Ilaria Montagnani, mentre dal 21 marzo parte l’incarico del dottor Matteo Tassone con ambulatorio a Montescudaio;

– nell’ambito territoriale di San Vincenzo dal 1° aprile termina il rapporto convenzionale con il dottor Giovanni Doni e viene assegnato un incarico provvisorio al dottor Auro Fillini che assicurerà ambulatorio a Suvereto.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

