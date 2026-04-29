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Medici di famiglia, in arrivo Balta (Livorno) e Venanzoni (Cecina-Castagneto)

Castagneto

29 Aprile 2026

Medici di famiglia, in arrivo Balta (Livorno) e Venanzoni (Cecina-Castagneto)

Livorno 29 aprile 2026 Medici di famiglia, in arrivo Balta (Livorno) e Venanzoni (Cecina-Castagneto)

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito territoriale di Livorno (Aft Livorno Area EST) a partire dal 4 maggio sarà iscritta come medico con ruolo unico di Medicina Generale la dottoressa Michela Balta con massimale fissato a mille assistiti;

– nell’ambito territoriale di Cecina-Castagneto a partire dal 1° maggio sarà iscritto come medico con ruolo unico di Medicina Generale il dottore Francesco Venanzoni con massimale fissato a mille assistiti.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https:// cambiomedico.sanita.toscana. it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.