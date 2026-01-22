Home

Cronaca

22 Gennaio 2026

Livorno 22 gennaio 2026 Medici di famiglia, lasciano Ficini (Livorno), Musi (San Vincenzo) e Casini Fidanza (Piombino)

Cambiamenti in vista nelle liste dei medici di famiglia nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito territoriale di Livorno dal 31 gennaio termina il rapporto convenzionale con il dottor Massimo Ficini;

– nell’ambito territoriale di San Vincenzo dal 1° febbraio termina il rapporto convenzionale con il dottor Stefano Musi;

– nell’ambito territoriale di Piombino dal 1° febbraio termina il rapporto convenzionale con il dottor Luigi Casini Fidanza.

Tutti gli assistiti in carico ai medici in uscita dal servizio dovranno effettuare una nuova scelta di assistenza.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

portale regionale https:// cambiomedico.sanita.toscana. it/

il portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

