Home

Cronaca

Medici di famiglia Livorno, in pensione il dottor Tiso

Cronaca

19 Novembre 2025

Medici di famiglia Livorno, in pensione il dottor Tiso

LIVORNO, 19 novembre 2025 Medici di famiglia Livorno, in pensione il dottor Tiso

Nell’Ambito Livornese termina a partire da martedì 25 novembre la convenzione di medicina generale con il dottor Gerardo Luigi Tiso. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza nelle modalità previste.

Con l’occasione ricordiamo che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita. toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.