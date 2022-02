Home

Provincia

Collesalvetti

Medici di famiglia: novità a Livorno, Collesalvetti, Rosignano e Piombino

Collesalvetti

23 Febbraio 2022

Medici di famiglia: novità a Livorno, Collesalvetti, Rosignano e Piombino

LIVORNO, 23 febbraio 2022

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito di Rosignano

termina dal 28 febbraio il rapporto convenzionale con la dottoressa Benedetta Berti in servizio nella località Gabbro;

– nell’ambito di Livorno

dal 1° marzo termina il rapporto convenzionale con i dottori Franco Pini e Carlo Novelli, mentre vengono attivati quelli con la dottoressa Francesca Fraschi e Laura Neri che avranno ciascuna un tetto massimo di 650 scelte acquisibili;

– nell’ambito di Piombino

dall’11 marzo cessa il rapporto convenzionale il dottor Fabio Regoli;

– nell’ambito di Collesalvetti

dal 28 marzo partirà un incarico in assistenza primaria alla dottoressa Benedetta Berti con un tetto massimo di 650 scelte acquisibili;

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin