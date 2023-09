Home

Medici nei quartieri nord, istanza di Cittadinanza Attiva portata da Salvetti all’attenzione dell’ASL

7 Settembre 2023

Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza aziendale dei sindaci Asl Toscana Nord Ovest e il sindaco Luca Salvetti; ha portato all’attenzione dei partecipanti e dei vertici Asl l’istanza di Cittadinanza Attiva.

Nel 2027 la maggior parte dei medici di famiglia andrà in pensione. Il rischio è che non ci sia alcun ricambio nei quartieri Garibaldi, Fiorentina, Corea, considerati meno appetibili di altri.

L’associazione Cittadinanza Attiva, che ha inviato al Sindaco e alla direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest, una lettera di sensibilizzazione, chiede che:

i medici di nuova convenzione facciano almeno due volte alla settimana un ambulatorio nei quartieri nord.

Tutto questo in attesa che si sblocchi l’eventuale accordo tra Regione Toscana e Medici di Medicina Generale per portare il numero massimo per medico a 1800 assistiti e della riqualificazione del Centro Socio Sanitario di via della Fiera di Sant’Antonino.

