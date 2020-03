Home

Provincia

Collesalvetti

Medicina Democratica: “Mortalità e ospedalizzazione nel Comune di Collesalvetti”

Collesalvetti

28 marzo 2020

Medicina Democratica: “Mortalità e ospedalizzazione nel Comune di Collesalvetti”

Collesalvetti 28 marzo 2020 – Maurizio Marchi di Medicina Democratica affronta il tema della “Mortalità e ospedalizzazione nel Comune di Collesalvetti”

I dati citati nel comunicato di Medicina Democratica sono tratti da:

https://www.ars.toscana.it/relazione-comuni.html#

“Il comune di Collesalvetti (LI) ha 16.693 abitanti, di cui circa 5000 abitano a ridosso della raffineria ENI, nella frazione di Stagno, mentre i restanti oltre 11.000 abitano a diversi km di distanza. Questa anomalia va tenuta presente quando si esaminano i dati epidemiologici (mortalità ed ospedalizzazione) che sono calcolati sulla intera popolazione comunale . In altre parole, se si potesse esaminare solo la popolazione di Stagno tutte le percentuali quasi sicuramente aumenterebbero. Ma le statistiche ARS si riferiscono a tutta la popolazione comunale.

Nella mortalità per tutte le cause, nel Comune di Collesalvetti c’è un eccesso sulla Regione Toscana del 1,9 %: su 1661 decessi osservati nel decennio 2006-2015, 32 persone sono morte in più.

Nell’ospedalizzazione per tutte le cause c’è un eccesso del 3,8 % : su 5.863 ricoverati nel periodo 2014-2018, 223 sono i ricoverati in più.

Nella mortalità per tumori c’è un eccesso del 4,4%: su 508 decessi osservati nel decennio 2006-2015, 22 persone sono morte in più.

Nella mortalità per tumore al polmone c’è un eccesso del 6,3% nei maschi: su 80 uomini deceduti nel decennio, 5 sono morti in più.

Nella mortalità per tumore del colon retto c’è un eccesso del 4,3% solo nelle donne: su 29 donne decedute nel decennio 1,2 sono morte in più.

Nella mortalità per malattie dell’apparato circolatorio c’è un eccesso del 2,9% solo nelle donne: su 333 donne morte nel decennio, 10 sono morte in più.

Nell’ospedalizzazione per malattie dell’apparato circolatorio c’è un eccesso del 3,7%: su 1114 MF ricoverati nel periodo 2014-2018, 41 sono i ricoverati in più.

Nell’ospedalizzazione per tumori c’è un eccesso del 4,2 % solo nelle donne: su 482 donne ricoverate nel periodo, 20 sono state ricoverate in più.

Nell’ospedalizzazione per tumore alla mammella c’è un eccesso del 21,5% : su 100 donne ricoverate nel periodo, 21 sono state ricoverate in più.

Nell’ospedalizzazione per tumore del colon retto c’è un eccesso del 20% solo nelle donne: su 36 donne ricoverate nel periodo, 7 sono state ricoverate in più.

Le malformazioni congenite sono dell’11,8% in eccesso nel decennio 2005-2014: su 31 nati malformati, 4 sono in eccesso sulla Toscana.

Riguardo alle malattie croniche ci sono numerose evidenze in eccesso. Nella BPCO broncopneumoconiosi c’è una prevalenza del 12,2% nelle donne: su 396 donne con BPCO, 48 sono in eccesso.

Nel diabete mellito c’è una prevalenza del 17,4% in MF: su 1231 persone prevalenti su questa malattia cronica, 214 sono in eccesso.

Nell’ipertensione c’è una prevalenza del 3,7%: su 4383 MF ipertesi, 162 sono in eccesso nel Comune di Collesalvetti, rispetto alla Toscana.

Nota: i dati riportati nell’aggiornamento dello studio Sentieri (giugno 2019) comprendono sia il Comune di Collesalvetti che quello di Livorno , e osservano gli anni dal 2006 al 2013. Quindi il presente sunto è più specifico (solo Comune di Collesalvetti) e per un periodo più esteso, 2006-2015, per la mortalità”.