Medicina Legale, Lisa Perugino nuova direttrice a Pisa e Livorno

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025

La dottoressa Lisa Perugino è stata nominata direttore facente funzione dell’Unità operativa complessa “Medicina Legale Pisa e Livorno”.

Perugino si è laureata nel 2000 in Medicina e Chirurgia a Pisa per poi specializzarsi nel 2004 in Medicina Legale sempre all’Università di Pisa e Clinical Risk Manager.

Ha conseguito master di secondo livello in Management dei Servizi Sanitari presso la Facoltà di Economia di Pisa e l’Università degli Studi di Firenze. Ha frequentato Corsi di Alta Formazione presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per la quale tiene anche delle docenze.

È docente in “Gestione Rischio Clinico” e in “Comunicazione ed etica in Medicina” del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa ed è professore a contratto in “Bioetica e Medicina Legale” alla facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Pisa.

Dall’11 gennaio 2010 ha lavorato come dirigente medico presso la UOC Medicina Legale dell’ex Asl 5 di Pisa, poi UOC Medicina Legale Pisa e Livorno dell’Azienda USL Toscana Nordovest e infine presso l’UF Cure Primarie della Zona Distretto Pisana.

Dal 2019 è Responsabile del Presidio Sanitario della Casa Circondariale di Lucca e dal 2021 è Responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di Volterra dell’UOC Salute in Carcere del Dipartimento della Sanità Territoriale.

“Ringrazio la Direzione aziendale – dice la dottoressa Perugino – e il Direttore del Dipartimento Staff della Direzione per la fiducia accordatami.

Ringrazio anche tutti i colleghi di UOC, di cui conosco il valore, per l’accoglienza e la fattiva collaborazione dimostrata già in questo primo mese di attività e sulle cui competenze tutta l’Azienda conta moltissimo.

Ci attendono infatti sfide importanti che coinvolgono la Medicina Legale e con essa tutta l’Azienda e dobbiamo essere in grado di perseguire sempre di più l’integrazione con le altre unità organizzative aziendali, il coinvolgimento dei soggetti esterni portatori di interessi e di governare il cambiamento del prossimo futuro”.

In foto la dottoressa Lisa Perugino.

