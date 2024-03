Home

Medicina nel medioevo, conferenza al museo di Storia Naturale

12 Marzo 2024

Medicina nel medioevo, conferenza al museo di Storia Naturale

Conferenza sulla medicina nel medioevo a cura del Gruppo di Antropologia e Archeozoologia

Livorno 12 marzo 2024 – Medicina nel medioevo, conferenza al museo di Storia Naturale

La teoria degli umori, le figure del medicus e del cerusico, le cure, le superstizioni, i rimedi e gli strumenti chirurgici dell’epoca; un affascinante viaggio nel pensiero medico medievale che il Gruppo di Antropologia e Archeozoologia propone nella conferenza in programma mercoledi 13 marzo, alle ore 17. 30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Relatrice la dott.ssa Claudia Ferro che guiderà il pubblico in questo percorso, lungo circa mille anni, sulla “medicina nel Medioevo”. Si parte dai grandi studiosi di medicina dell’antichità, Ippocrate ( V-IV secolo a. C.) e Galeno ( II secolo d. C.), passando per le battute di arresto e i forti attacchi subiti da fronti diversi: le invasioni dei popoli del Nord e il Cristianesimo.

Un universo complesso e sfaccettato, in un’ epoca in cui la gente sopportava dolori e sofferenze ed erano molti i mali che la medicina non riusciva a guarire.

