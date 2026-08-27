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Cronaca

Medicina Nucleare di Livorno, a gennaio 2027 il collaudo e la messa in funzione della nuova PET-TC

Cronaca

27 Agosto 2026

Medicina Nucleare di Livorno, a gennaio 2027 il collaudo e la messa in funzione della nuova PET-TC

Livorno 27 agosto 2026

Sarà collaudata e messa in funzione a gennaio 2027 la nuova PET-TC della Medicina Nucleare dell’Ospedale di Livorno, un’apparecchiatura digitale di ultima generazione destinata a migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza del servizio diagnostico. L’installazione della nuova strumentazione è prevista nel corso del mese di dicembre 2026, mentre nel mese successivo saranno completate le procedure necessarie per avviare l’attività clinica sui pazienti. Il completamento dei lavori edili e impiantistici del reparto, previsto per aprile 2027, proseguirà invece anche dopo l’entrata in funzione della PET-TC. Il precedente cronoprogramma è stato modificato a seguito della profonda ristrutturazione necessaria per consentire a un edificio del 1931 di ospitare una tecnologia moderna e complessa. Nel corso dei lavori sono emerse criticità tecniche non prevedibili in fase progettuale, tra cui problematiche idrogeologiche nelle parti interrate, adeguamenti sismici e ulteriori interventi strutturali straordinari. La variante ha così comportato un incremento delle risorse necessarie di circa 760mila euro, riconducibile alla complessità della ristrutturazione integrale dell’edificio e agli interventi straordinari resi necessari dalle condizioni strutturali riscontrate. Si tratta, quindi, di un intervento complessivo che va ben oltre la semplice installazione di una nuova apparecchiatura.

“Una volta completato l’intero programma – sottolinea Marco Pellegri, direttore della Medicina Nucleare di Livorno – il nostro ospedale potrà contare su un polo di Medicina Nucleare completamente rinnovato. Il progetto prevede una PET-TC digitale di ultima generazione, aggiornata nel corso degli ultimi mesi e quindi più avanzata rispetto a quella inizialmente prevista, una radiofarmacia autonoma, nuovi ambulatori e spazi di accoglienza moderni e accessibili. È un investimento importante per la sanità del territorio, che consentirà di rafforzare l’offerta diagnostica e di garantire ai pazienti oncologici un servizio più moderno e qualificato. La nuova PET-TC porterà benefici in termini di qualità delle immagini e rapidità degli esami, oltre a una ridotta esposizione alle radiazioni”.

“Con l’occasione tengo anche a esprimere il rammarico mio e del personale – continua Pellegri – per i disagi sofferti da alcuni pazienti nell’utilizzo della struttura mobile, in particolare per le persone con ridotta mobilità. Nel tempo sono state adottate misure per migliorare il servizio e, ogni volta che per ragioni organizzative o tecniche non è stato possibile eseguire un esame a Livorno, l’Azienda USL Toscana nord ovest si è fatta carico di individuare e garantire la prestazione presso altre strutture, assicurando la continuità assistenziale e diagnostica. La struttura mobile, pur con i suoi limiti, ha consentito e continua a consentire di mantenere attiva l’attività PET, evitando il ricorso sistematico ad altre sedi e l’interruzione di una prestazione fondamentale soprattutto per i pazienti oncologici. Con l’arrivo della nuova PET-TC digitale avremo un significativo miglioramento della qualità diagnostica e dell’organizzazione del servizio”.

In foto (da sinistra): Marco Pellegri (Direttore Medicina Nucleare Livorno) con Spartaco Mencaroni (Direttore PO Livorno):