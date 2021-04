Home

Medicinali oncologici: Ristrutturazione del laboratorio, i medicinali saranno preparati a Cecina

30 Aprile 2021

Medicinali oncologici, al via i lavori a Livorno per la ristrutturazione del laboratorio galenico

LIVORNO, 30 aprile 2021

Da lunedì prossimo, 3 maggio, partiranno i lavori di ristrutturazione del laboratorio galenico di allestimento di medicinali oncologici presente all’ospedale di Livorno.

Il laboratorio, in cui è già presente un sistema robotizzato, sarà rinnovato per restituire una struttura perfettamente integrata ed in linea con i più innovativi standard tecnici.

“Nel periodo dei lavori, stimato in circa due mesi – spiega Giacomo Allegrini, direttore del Dipartimento Oncologico – il servizio rivolto ai nostri malati non subirà alcuna contrazione o variazione.

La preparazione dei farmaci oncologici avverrà a Cecina e grazie ad un sistema di trasporti giornalieri saranno garantiti tutti i trattamenti in programma per i pazienti oncologici e onco-ematologici in carico al Day Hospital a Livorno.

L’unico disagio potrà essere legato ad una maggiore permanenza dei pazienti della quale mi scuso in anticipo, assicurando, però, il massimo impegno da parte di tutti per ridurre le possibili difficoltà”.

