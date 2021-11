Home

10 Novembre 2021

Medie Bartolena, l’assemblea è contraria ai comprensivi e chiede un confronto col Comune

Livorno 10 novembre 2021

L’assemblea dei lavoratori della scuola media Bartolena, riunita il giorno 5 novembre 2021, con la componente docente e ATA, rilascia il seguente comunicato:

VISTO che il collegio docenti nella seduta del 14 settembre, con la delibera n. 7 aveva espresso, a larga maggioranza, parere contrario alla realizzazione degli istituti comprensivi con i modi e i tempi previsti dall’amministrazione comunale, nonostante il successivo parere favorevole del CdI:

SI DICHIARA all’unanimità contraria all’avvio del processo di dimensionamento delle scuole del territorio livornese a partire dall’a.s. 2022-23, unendosi alle proteste già avanzate dalle scuole Micali, Borsi, Mazzini;

CHIEDE di avere un confronto con l’amministrazione comunale anche attraverso rappresentanti di comitati o rappresentanti sindacali, per avere maggiori certezze sulle modalità di attuazione della transizione e sufficienti garanzie di tutela per il personale docente e ATA coinvolto, per gli alunni e le loro famiglie.

