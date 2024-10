Mediterraneo senza confini – Come trasformare le emergenze in opportunità: la nuova Briciola di Cesvot

Attualità

11 Ottobre 2024

Il Mediterraneo, da sempre crocevia di culture, civiltà e conflitti, è oggi al centro di un’analisi profonda nel volume “Mediterraneo senza confini – Come trasformare le emergenze in opportunità”, a cura di Silvana Grippi del Centro D.e.a – Didattica Espressione Ambiente. La pubblicazione, nuova edizione della collana Briciole di Cesvot, mette in luce le migliori esperienze progettuali e formative promosse dagli enti del terzo settore della Toscana.

Il volume nasce come frutto del Forum Mediterraneo 2024, promosso dal Centro D.e.a., che da oltre vent’anni diffonde conoscenza e sensibilizzazione sulle questioni geopolitiche e ambientali dei Paesi affacciati sul Mare Nostrum. In un periodo in cui l’instabilità politica, il cambiamento climatico e le migrazioni pongono continue sfide, il libro si propone di analizzare questi fenomeni non solo come emergenze, ma come opportunità per un cambiamento positivo.

Il volume offre un’importante occasione di riflessione e confronto tra accademici, esperti e operatori del terzo settore, approfondendo le interazioni tra le popolazioni mediterranee e le sfide legate alla migrazione, ai conflitti, alla povertà e alle disuguaglianze sociali.

Suddiviso in otto capitoli, il libro presenta una riflessione multidimensionale sul Mediterraneo, intrecciando aspetti storici, sociali e ambientali. La pubblicazione si apre con una panoramica sulle sfide e le speranze per il futuro della regione, evidenziando l’importanza del dialogo e della solidarietà per poi proseguire con un’analisi che mette in luce il rapporto tra sviluppo, sostenibilità e protezione ambientale.

I capitoli successivi affrontano la complessità culturale, storica e sociale del Mediterraneo per poi porre l’accento sul ruolo strategico della regione nelle dinamiche globali e nelle sfide europee; in particolare sono approfondite le politiche dell’Unione Europea riguardo a disuguaglianze economiche, migrazione e conflitti.

Il libro si chiude con testimonianze dirette di frontiera e il racconto della realtà di Lampedusa, simbolo di speranza per i migranti, offrendo uno spaccato dell’isola come luogo di primo contatto e accoglienza.

Tra i temi centrali affrontati durante il Forum Mediterraneo e nel volume emerge la necessità di un approccio multidisciplinare e bilanciato per analizzare i fenomeni complessi della regione. Il Mediterraneo, pur ricco di risorse e bellezze naturali, è afflitto da guerre, disuguaglianze e tensioni politiche che ne minano la coesione. L’obiettivo è di favorire una riflessione collettiva per promuovere mediazione, solidarietà e soluzioni durature alle crisi.

La Briciola è scaricabile gratuitamente in formato pdf a questo link, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.