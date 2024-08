Home

10 Agosto 2024

Livorno 10 agosto 2024 – Medusa o uovo fritto? Scopri la Cassiopea, la bellezza Inoffensiva del mare

Se vi trovate in mare e avvistate una medusa che sembra un grande uovo fritto, non preoccupatevi: è la medusa Cassiopea, un’affascinante e innocua abitante dei nostri mari. La Cassiopea, il cui nome scientifico è Cotylorhiza tuberculata, è facilmente riconoscibile per il suo aspetto curioso, che ricorda un disco volante o, appunto, un uovo fritto. Con il suo ombrello bianco a forma di disco e una gobba gialla al centro, questa medusa può raggiungere un diametro di 35 cm ed è un vero spettacolo da osservare in acqua.

Negli ultimi anni, gli avvistamenti di questa medusa sono aumentati nel Mediterraneo, specialmente lungo le coste del Mar Adriatico. Ma a differenza di altre specie più pericolose, come la caravella portoghese, la Cassiopea non rappresenta una minaccia per i bagnanti. Il suo potere urticante è minimo, il che la rende praticamente innocua per l’uomo.

La medusa Cassiopea non è solo una bellezza marina, ma svolge anche un ruolo ecologico cruciale. Agisce come filtro naturale dell’acqua, contribuendo a mantenere puliti i nostri mari e supportando la catena alimentare marina. Spesso, piccoli pesci come i sugherelli trovano rifugio sotto il suo ombrello, sfruttando la sua protezione.

Per questo motivo, i biologi marini sottolineano l’importanza di non farle del male e di non catturarla. Se avete la fortuna di incontrare un esemplare di questa elegante e colorata creatura, godetevi lo spettacolo e lasciatela danzare libera nel suo habitat naturale. Ricordate, la Cassiopea non solo è innocua, ma è anche un prezioso alleato per la salute dei nostri mari.