Uncategorized

27 Ottobre 2022

Mega Festa alla Guglia: Gary Baldi Bros e Bobo Rondelli, punti gastronomici, sport, teatro e artisti di strada

E' una festa di quartiere fortemente voluta da Appartenenza Labronica

Livorno 27 ottobre 2022 – Mega Festa alla Guglia: Gary Baldi Bros e Bobo Rondelli, punti gastronomici, sport, teatro e artisti di strada

Appartenenza Labronica, con il patrocinio del Comune di Livorno e la Fondazione LEM organizza una festa di quartiere alla Guglia.

Il tutto verrà improntato sulla presenza di artigiani , associazionismo, didattica, vernacolo ,comicità e tanta musica con cantanti di fortissimo risalto.

Inoltre sarà presente la “nostra “ gastronomia con i punti ristoro con; Simone Bocca, il cinque e cinque con il Sighieri, panini cacciuccati, il ponce di Andriano tramonti

Tutto questo è stato pensato per dare luce e felicità ad un rione che negli ultimi mesi è stato protagonista di fatti tragici, ancora tutti da dimostrare da parte delle autorità competenti .

Con questo evento cittadino cerchiamo di tenere alta la guardia. Vogliamo che il quartiere rimanga sotto osservazione da parte di tutta la comunità Livornese e che non venga abbandonato .

È un po’ di tempo che noi di Appartenenza Labronica ci stiamo lavorando, con tanti amici che gravitano nel settore degli eventi stessi e dobbiamo dire che lo stiamo facendo con tanta passione e amore per la nostra meravigliosa città.

Invitiamo quindi tutti i livornesi che hanno a cuore le problematiche di Livorno, ad essere presenti, perché non possiamo nasconderci e uniti senza criticare potremmo cambiare per il bene del nostro territorio.

Ci sarà spazio per lo sport con un mini campetto. Le porte fatte con i giacchetti come usava una volta. Ci sarà anche presso il circolo Divo Demi un torneo di briscola, burraco e una bellissima tombolata per giovani e anziani.

Ci saranno giocolieri, artisti di strada e tanti attori di spicco; comici come Fulvio Pacitto, Alessandro Perullo, il mondo dello sport con il campione del mondo di dama Michele Borghetti; cantanti dai Garibaldi Bross a Bobo Rondelli e tanti altri; la danza flamenco di Patrizia Vennero, laboratori artistici, la banda della città di Livorno; teatro

Sarà inoltre organizzata una lotteria presso gli esercizi del commercio della zona il cui ricavato andrà a sostenere una bellissima luminara nel quartiere nel periodo natalizio

Appartenenza Labronica aspetta tutti i livornesi sabato 29 ottobre dalle 15.00 alle 24.00

