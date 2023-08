Home

9 Agosto 2023

Meloni e Salvini, due sere a Bolgheri tra bistecche e vino rosso

Premier e Ministro a cena alla Cantinetta di Bolgheri Osteria

La premier Giorgia Meloni e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno trascorso il primo weekend di agosto in Toscana; qui hanno cenato per due sere consecutive alla Cantinetta di Bolgheri, un’osteria nel borgo carducciano famoso per i suoi vini.

Accompagnati dai rispettivi partner, il giornalista Andrea Giambruno e Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini; i due leader della coalizione di centrodestra si sono concessi un momento di relax tra bistecche alla fiorentina, vino rosso Bolgheri e selfie con lo chef e i clienti del locale.

La cena non aveva alcun carattere politico, ma era solo una scelta dettata dal gusto personale dei due esponenti del governo. Premier e Ministro hanno apprezzato il menù tradizionale e l’atmosfera conviviale del ristorante. Tanto che dopo la serata di sabato hanno deciso di ripetere l’esperienza anche la domenica sera, prima di tornare a Roma per il consiglio dei ministri di lunedì 7 agosto.

Le foto della cena sono state pubblicate sui social dal titolare dell’osteria, Massimo Tanini, che ha ringraziato Meloni e Salvini per aver scelto il suo locale e ha espresso la sua ammirazione per il loro lavoro.

Le immagini mostrano i due politici sorridenti e abbracciati ai loro compagni, a dispetto delle voci di tensioni tra i due partiti.

“Era la prima volta che li vedevamo – ha raccontato Tanini al Foglio – e sono andati via molto soddisfatti. Di sicuro sembravano molto uniti, altro che liti”.

La cena di Meloni e Salvini a Bolgheri ha suscitato l’interesse dei media e dei commentatori politici, che hanno cercato di interpretare il significato di questo incontro informale tra i due alleati di governo.

Alcuni hanno visto nella scelta del luogo un omaggio alla Toscana, una regione dove la coalizione di centrodestra punta a vincere le prossime elezioni regionali.

Altri hanno sottolineato la sintonia personale tra i due leader, che condividono una passione per la carne e il vino, altri ancora hanno ipotizzato che; la cena fosse un’occasione per discutere delle questioni più delicate dell’agenda politica, come la riforma della giustizia, il Mes o il Recovery Plan.

Qualunque sia stata la motivazione della cena, Meloni e Salvini hanno dimostrato di avere un buon rapporto sia sul piano istituzionale che su quello umano, e di saper gestire le eventuali divergenze con spirito costruttivo. Una lezione di stile e di politica che non è passata inosservata.

