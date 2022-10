Home

Cronaca

Ambiente

Meloria, approvata mozione Gazzetti. La Regione impegnata a chiedere al Governo la non applicazione del contributo ai visitatori

Ambiente

28 Ottobre 2022

Meloria, approvata mozione Gazzetti. La Regione impegnata a chiedere al Governo la non applicazione del contributo ai visitatori

Firenze 28 ottobre 2022

Il consiglio regionale della Toscana ha votato favorevolmente alla mozione presentata dal consigliere regionale Francesco Gazzetti (PD). La mozione presentata da Gazzetti riguarda il mantenimento della piena e gratuita fruibilità dell’area marina in oggetto

Alcuni giorni fa sarebbe emersa, tramite le parole del presidente del Parco regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, la volontà del Ministero dell’Ambiente di obbligare gli enti gestori delle aree marine protette a chiedere un contributo economico alle persone per la fruibilità di tali aree a partire dal 2023;

Francesco Gazzetti scriveva nella sua mozione approvata in consiglio regionale scriveva e chiedeva quanto segue:

Considerato che

le Secche della Meloria sono un’attrazione che affascina tanti visitatori, sui fondali si segnala la presenza di numerosi relitti e resti archeologici, testimoni dei naufragi di imbarcazioni che si dirigevano verso il porto pisano nel periodo romano e al tempo delle repubbliche marinare;

– l’Ente Parco, in quanto ente gestore dell’AMP, ha messo in atto in questi anni tutta una serie di iniziative pubbliche che cercano sempre di coinvolgere le comunità locali per una conservazione sostenibile e partecipata dell’area marina delle Secche della Meloria, favorendo anche l’attività di associazioni sul territorio che organizzano visite o escursioni con attività di educazione ambientale e di didattica legata alla biologia marina, rivolti anche alle scuole ed ai più giovani

Tenuto conto che

le attività turistiche ammesse all’interno dell’AMP attualmente sono consentite in modo gratuito, sebbene siano regolamentate con il Regolamento generale dell’area marina protetta, approvato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 18.04.2014 che stabilisce le attività ammesse e quelle vietate, e per le attività ammesse specifica come il fruitore si deve comportare anche in rapporto alle diverse zone di protezione (A, B, C) , in materia di balneazione e balneazione subacquea, diporto nautico, pesca ricreativa, ecc.;

Gazzetti chiedeva ed ha ottenuto che la Regione Toscana si attivarsi presso il Governo, ed in particolare nei confronti del Ministero dell’Ambiente, per scongiurare la possibilità di introdurre un contributo economico per l’accesso dei visitatori all’area marina protetta (AMP) delle Secche della Meloria, al fine di mantenere una piena e gratuita fruibilità dell’area marina in oggetto e ad istituire un tavolo con l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli e gli enti locali territorialmente interessati, a partire dall’Amministrazione Comunale di Livorno, per fare il punto su tale ipotesi e, più in generale, per concordare le modalità più efficaci per una sempre migliore promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, prevedendo una maggiore consapevolezza ambientale e attenzione alla biodiversità marina tra i visitatori delle Secche della Meloria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin