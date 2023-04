Home

Meloria, si paga dopo il no del Ministero. Ente Parco: disponibili i moduli

28 Aprile 2023

Livorno 28 aprile 2023 – Meloria, si paga dopo il no del Ministero. Ente Parco: disponibili i moduli

Area Marina Protetta delle Secche della Meloria: «Nonostante tutte le nostre sollecitazioni e richieste per mantenere la gratuità per i residenti, il Ministero ha confermato il nuovo disciplinare che prevede il pagamento anche per le categorie suddette, 10 euro l’anno per la navigazione – così il presidente del Parco Lorenzo Bani – A questo punto, dopo esserci confrontati anche con la Regione, essendo la stagione già partita, per non recare ulteriore danno ai diportisti in attesa abbiamo subito messo a disposizione sul sito i moduli per le autorizzazioni.

I nostri uffici sono già al lavoro per rispondere alle domande nel più breve tempo possibile. Inoltre a giorni installeremo un campo boe sperimentale per permettere di ormeggiare a chi ha fatto domanda ed è in attesa della risposta».

L’interlocuzione con il Ministero però non è finita, spiega Bani: «Da mesi c’è sul tavolo la nostra proposta di riperimetrazione realizzata sulla base di uno studio scientifico che prevede di spostare l’area a maggiore protezione più a ovest, aumentando la superficie a più facile accessibilità nella zona vicino alla costa. È arrivato il momento di avere una risposta»

