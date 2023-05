Home

Memorial Denny Magina: striscioni fuochi d’artificio e 500 persone alla serata inaugurale

24 Maggio 2023

Livorno 24 maggio 2023

Dopo mesi di lavoro è iniziato ieri il torneo di calcetto in memoria di Denny Magina, il giovane deceduto in circostanze ancora da chiarire dopo essere caduto dal 4° piano di un appartamento popolare occupato

24 squadre partecipano al torneo ed ieri sera 500 persone tra striscioni e fuochi d’artificio hanno partecipato alla serata di apertura del Memorial Denny Magina

“La serata dell’inaugurazione e terminata e possiamo essere orgogliosi di questa splendida serata in ricordo di Denny atmosfera bellissima con tanto di fuochi d artificio e torce …. Dicono gli organizzatori che proseguono:

Il comitato organizzativo ringrazia tutti i presenti stasera eravamo davvero tanti ma del resto per il nostro Denny era da aspettarselo Denny e il suo sorriso erano qualcosa di eccezionale qualcosa che ti entrava dentro e non usciva più e per questo sarai sempre dentro di noi oggi domani e per sempre

Grazie agli amici di Denny e ci tenevo a ringraziare i ragazzi del Memorial Mecio che da stamattina a tarda notte sono stati vicino a noi aiutandoci a rendere questa serata bellissima

Grandi tutti e ancora grazie per tutti i presenti

Il memorial continua e domani sera ci saranno tante altre partite da non perdere …..non fermiamoci e domani invadiamo coteto come abbiamo fatto stasera!!!!!!”

