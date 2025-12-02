Home

"Menopausa: camminiamo insieme!" si conclude con grande partecipazione il mese dedicato alla salute della donna

3 Dicembre 2025

“Menopausa: camminiamo insieme!” si conclude con grande partecipazione il mese dedicato alla salute della donna

Livorno 3 dicembre 2025

Si è svolto con una partecipazione calorosa e sentita l’appuntamento “Menopausa: camminiamo insieme!”, la passeggiata che sabato 29 novembre ha riunito alla Terrazza Mascagni numerose donne di diverse età, tutte accomunate dal desiderio di condividere un momento di benessere, confronto e leggerezza. Guidato da Cinzia Fascetti, walking leader e istruttrice di Fit Walking, il gruppo ha percorso insieme un tratto del lungomare livornese trasformando una semplice camminata in un’occasione di dialogo e vicinanza.

L’iniziativa ha rappresentato l’ultimo capitolo del calendario che, per tutto il mese, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha dedicato alla salute femminile con incontri, approfondimenti e spazi di ascolto aperti alla cittadinanza. Il percorso ha favorito momenti di informazione e scambio su un tema che spesso continua ad essere vissuto in solitudine, nonostante riguardi una fase naturale della vita di ogni donna. La grande partecipazione alla passeggiata conferma quanto sia sentita l’esigenza di parlare di menopausa con maggiore serenità, di riconoscere i cambiamenti fisici ed emotivi che essa comporta e di valorizzare stili di vita attivi e consapevoli come strumenti fondamentali di benessere.

Il clima positivo e la forte adesione all’iniziativa hanno evidenziato quanto siano importanti occasioni semplici e informali per ritrovarsi e condividere esperienze comuni. L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime soddisfazione per il successo dell’intero percorso e conferma la volontà di proseguire con nuove proposte dedicate alle donne, alla loro salute e alla loro qualità di vita. L’obiettivo è continuare a creare spazi di informazione, ascolto e partecipazione, capaci di accompagnare le persone con competenza, sensibilità e vicinanza.